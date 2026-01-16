Crans-Montana: delicate le condizioni di Elsa, rimane a Zurigo

BIELLA, 16 GEN - Il terzo intervento chirurgico a cui avrebbe dovuto essere sottoposta Elsa Rubino, la 15enne di Biella rimasta gravemente coinvolta nell'incendio alla discoteca di Crans Montana, è stato sospeso. Le sue condizioni risultano ancora molto delicate e i medici dell'ospedale di Zurigo hanno preferito aspettare. Elsa dunque non è ancora trasportabile in un ospedale italiano, intanto da parte della famiglia c'è piena fiducia nelle capacità dello staff medico svizzero.