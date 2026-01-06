Giornale di Brescia
Crans-Montana, dal 2020 nessun controllo del locale

ROMA, 06 GEN - Il bar Le Constellation, devastato dalle fiamme a Crans-Montana, non era più stato sottoposto a controlli dal 2020. Il Consiglio comunale della stazione sciistica afferma di "rammaricarsene profondamente" e di aver deciso di adottare misure immediate, come il divieto di utilizzo di dispositivi pirotecnici di qualsiasi tipo nei locali chiusi, su tutto il territorio comunale. Lo riporta Rsi. Ha inoltre deciso di incaricare un ufficio esterno specializzato per "effettuare senza indugio un controllo di tutti i 128 esercizi pubblici del comune, compresa la qualità dei materiali, nonostante la legge non lo preveda", si legge nel testo.

