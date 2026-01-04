Crans-Montana, Chiara Costanzo è la quarta vittima italiana identificata
CRANS-MONTANA, 04 GEN - C'è una quarta vittima italiana identificata della strage di Capodanno a Crans-Montana, dopo le prime tre di ieri. La famiglia è stata avvertita. L'ha riferito l'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado. Si tratta, a quanto si apprende, della sedicenne milanese Chiara Costanzo. Restano due i dispersi italiani da identificare.
