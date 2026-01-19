Giornale di Brescia
Crans-Montana, CC trasportano medicinali da Genova a Policlinico Milano

MILANO, 19 GEN - Per garantire medicinali urgenti provenienti dall'estero ai feriti ricoverati ricoverati a Milano dopo il rogo di Crans-Montana, oggi sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano. Utilizzando una Maserati MCPura, data in comodato d'uso dal gruppo Stellantis hanno infatti eseguito un trasporto salvavita dall'Ospedale San Martino di Genova all'Ospedale Policlinico di Milano. L'auto è tra quelle ad alte prestazioni recentemente destinate dall'Arma ai Nuclei Radiomobili di grandi città metropolitane per servizi di pubblica utilità ad altissimo impatto sociale, quali il trasporto di organi e sangue, compito, questo, espressione della sinergia tra Arma dei Carabinieri e AREU (Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza).

