Crans-Montana: Bertolaso, entro oggi Leonardo a Niguarda

MILANO, 11 GEN - E' atteso per questa sera a Niguarda Leonardo Bove, il sedicenne ferito nel rogo di Crans-Montana e ricoverato a Zurigo. "Abbiamo avuto l'ok dai medici svizzeri al trasferimento del ragazzo milanese ferito e le condizioni meteo ci offrono una finestra utile per il viaggio" ha spiegato l'assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso. "In questo momento - ha aggiunto - l'elicottero di AREU della base di Bergamo, con l'equipe sanitaria a bordo, è partito per Zurigo" prosegue Bertolaso. "Attendiamo l'arrivo all'Ospedale Niguarda entro la serata di oggi".