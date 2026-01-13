Giornale di Brescia
Crans-Montana, autopsia sul 16enne romano 'sul corpo lesioni da ustioni'

ROMA, 13 GEN - E' stata effettuata oggi al policlinico Gemelli di Roma l'autopsia di Riccardo Minghetti, il 16enne romano vittima del rogo di Capodanno a Crans-Montana. I primi risultati hanno evidenziato la presenza sul corpo del giovane di lesioni da ustioni ma per per accertare le cause del decesso serviranno comunque ulteriori approfondimenti. In particolare, per verificare se la morte è stata provocata da asfissia, sono stati effettuati prelievi tossicologici. Svolti anche esami radiologici e una Tac. I risultati definitivi arriveranno nelle prossime settimane.

