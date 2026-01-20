Giornale di Brescia
Crans-Montana, associazione Foggia avvia raccolta solidale di capelli

FOGGIA, 20 GEN - Una raccolta solidale di capelli destinata alla realizzazione di parrucche per i giovani di Crans-Montana, coinvolti nel grave incendio scoppiato nella notte di Capodanno all'interno del locale Le Constellation, è stata avviata dall'associazione Il Cuore Foggia. "L'iniziativa - spiegano i promotori - nasce dal desiderio di trasformare la vicinanza e la solidarietà in un gesto concreto, capace di restituire dignità, forza e fiducia a giovani che stanno affrontando un percorso di ricostruzione complesso. Molti dei feriti hanno infatti riportato ustioni gravi che hanno danneggiato in modo irreversibile i bulbi piliferi, impedendo la naturale ricrescita dei capelli. Per sostenere il percorso di riappropriazione della propria immagine e dell'autostima dei pazienti, è nata così un'iniziativa di solidarietà internazionale: raccogliere capelli per realizzare parrucche gratuite destinate agli ustionati". Possono essere donati capelli naturali o colorati, purché le ciocche abbiano una lunghezza minima di 35 centimetri; non sono invece accettati capelli decolorati o trattati con henné". La presidente dell'associazione Jole Figurella, che è psicologa, nei giorni successivi alla tragedia è andata a Cras-Montana con altri colleghi per portare sostegno alle persone colpite e ai loro parenti. "Essere lì - ha detto - mi ha permesso di vedere con i miei occhi cosa significhi ripartire dopo un evento così devastante. Non siete soli, anche a Foggia qualcuno si vuole prendere cura di voi".

