Crans-Montana, arrivato in chiesa a Roma il feretro di Riccardo Minghetti

ROMA, 07 GEN - È arrivato nella basilica dei santi Pietro e Paolo, a Roma, il feretro di Riccardo Minghetti, il ragazzo di 16 anni vittima della tragedia di Crans-Montana. Sulla bara chiara sono stati appoggiati tre gigli bianchi. Numerosi i ragazzi che hanno atteso in silenzio sulla scalinata della chiesa. Altri sono già entrati, compagni di classe, di scuola, colleghi dei genitori. All'ingresso della basilica gremita, dove alle 11 comincerà il funerale, sono state posate due corone di fiori bianchi, rose e gerbere, una da parte dell'ordine degli ingegneri della provincia di Roma, l'altra dalla II F. "Ciao Riccardo", si legge.