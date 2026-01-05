Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Crans-Montana, arrivata a Genova la salma di Emanuele Galeppini

AA

GENOVA, 05 GEN - Il feretro di Emanuele Galeppini, il sedicenne campione di golf morto nella strage di Crans-Montana, è arrivato a Genova. A bordo di un'auto di Asef, con le corone del Comune di Genova e della Regione Liguria, anche un cuscino di fiori del Genoa, squadra di cui Emanuele era grande tifoso. L'auto era seguita dalla macchina con a bordo i genitori di Emanuele Ad accogliere la salma a Milano c'erano il governatore Marco Bucci e l'assessore alla protezione civile Giampedrone mentre alla cappella della chiesa dei frati cappuccini interna al Policlinico San Martino di Genova si trovano la sindaca di Genova Silvia Salis e l'assessore regionale Massimo Nicolò. Il corteo funebre è stato scortato fino alla chiesa dalle moto della Polizia locale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
GENOVA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario