Crans-Montana, arrivata a Genova la salma di Emanuele Galeppini

GENOVA, 05 GEN - Il feretro di Emanuele Galeppini, il sedicenne campione di golf morto nella strage di Crans-Montana, è arrivato a Genova. A bordo di un'auto di Asef, con le corone del Comune di Genova e della Regione Liguria, anche un cuscino di fiori del Genoa, squadra di cui Emanuele era grande tifoso. L'auto era seguita dalla macchina con a bordo i genitori di Emanuele Ad accogliere la salma a Milano c'erano il governatore Marco Bucci e l'assessore alla protezione civile Giampedrone mentre alla cappella della chiesa dei frati cappuccini interna al Policlinico San Martino di Genova si trovano la sindaca di Genova Silvia Salis e l'assessore regionale Massimo Nicolò. Il corteo funebre è stato scortato fino alla chiesa dalle moto della Polizia locale.