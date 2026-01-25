Crans-Montana, al Tg1 le immagini di un incendio a un altro locale dei Moretti

MILANO, 25 GEN - Un altro incendio aveva coinvolto uno dei locali dei coniugi Moretti prima di quello che ha causato la tragedia di Crans-Montana. Lo rivela il Tg1 che questa sera ha mostrato alcune immagini esclusive dell'intervento dei vigili del fuoco svizzeri. L'incendio, secondo la ricostruzione, è avvenuto a marzo 2024 nel villaggio di Lens, a pochi chilometri da Crans-Montana, sempre nel Cantone Vallese. Le fiamme, dalle testimonianze raccolte, si erano sviluppate distruggendo completamente gli arredi interni del locale, allora in fase di ristrutturazione per il cambio di proprietà, appena acquisito dai coniugi Moretti, oggi sotto inchiesta per la tragedia di Crans. Eppure, dopo quell'episodio, non vi sarebbe stato alcun controllo negli altri due locali della coppia fino al disastro di Capodanno 2026. Il locale, denominato 'Le vieux chalet' è stato trasformato in un ristorante tipico con specialità della Corsica, terra d'origine di Jacques Moretti. L'inchiesta intanto si troverebbe a uno snodo cruciale con la possibilità, secondo più parti, di un suo allargamento. E proprio domani Sébastien Fanti , avvocato di parte civile depositerà un esposto con decine di segnalazioni "che accusano i coniugi e il Comune".