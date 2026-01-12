Giornale di Brescia
Crans-Montana: A.Fontana, se ci saranno le condizioni la Lombardia sarà parte civile

MILANO, 12 GEN - "Se ci saranno le condizioni" la Regione Lombardia potrebbe costituirsi parte civile nel processo che ci sarà per accertare le responsabilità di quanto accaduto a Capodanno a Crans-Montana. Lo ha fatto sapere il governatore Attilio Fontana a margine di un evento in Piazza Città di Lombardia a Milano. "Dovremo vedere - ha spiegato Fontana -, non conosco la procedura penale svizzera. Se ci saranno le condizioni per costituirsi parte civile, ci costituiremo parte civile".

Argomenti
Crans-MontanaMILANO

