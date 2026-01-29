Crans-Montana: A.Fontana, se avremo conferma Regione Lombardia parte civile

MILANO, 29 GEN - La Regione Lombardia sta valutando di costituirsi parte civile nel processo sulla strage di Crans-Montana: "Abbiamo fatto fare degli approfondimenti, pare che ci si possa costituire parte civile - ha spiegato il governatore Attilio Fontana a margine dell'inaugurazione dell'ospedale olimpico al Niguarda di Milano -. Non abbiamo ancora la risposta certa, ma appena avremo la conferma sicuramente procederemo in questa direzione".