Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Crans-Montana: A.Fontana, se avremo conferma Regione Lombardia parte civile

AA

MILANO, 29 GEN - La Regione Lombardia sta valutando di costituirsi parte civile nel processo sulla strage di Crans-Montana: "Abbiamo fatto fare degli approfondimenti, pare che ci si possa costituire parte civile - ha spiegato il governatore Attilio Fontana a margine dell'inaugurazione dell'ospedale olimpico al Niguarda di Milano -. Non abbiamo ancora la risposta certa, ma appena avremo la conferma sicuramente procederemo in questa direzione".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Crans-MontanaMILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario