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Crans-Montana, a Bologna un villaggio per senza tetto nel nome di Giovanni Tamburi

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BOLOGNA, 10 APR - Nascerà a Bologna, in via Terracini, un villaggio di piccoli moduli abitativi per senzatetto intitolato a Giovanni Tamburi, il sedicenne bolognese morto nel rogo della discoteca 'Le Constellation' a Crans-Montana, in Svizzera, la notte di Capodanno. Lo vuole il padre Giuseppe - così riporta 'il Resto del Carlino' - che finanzierà metà del progetto insieme al Comune. L'idea, viene raccontato, nasce da una scoperta postuma: solo dopo la morte di Giovanni la famiglia ha saputo che il ragazzo aiutava di nascosto i senzatetto della città, portando loro cibo. Ieri c'è stato un primo incontro tra Tamburi e una responsabile del Comune in vista del sopralluogo nell'area individuata. Nel dettaglio, evidenzia il quotidiano felsineo, il villaggio partirà con una decina di moduli, ciascuno con cucinino, zona notte, bagno e uno spazio esterno. Ogni unità ospiterà due, tre o quattro persone al massimo. È previsto anche uno spazio comune, con possibile mensa, e un presidio stabile di psicologi ed educatori. Tamburi ha posto una condizione: gli ospiti potranno tenere con sé i propri cani. Questo perché il nodo degli animali domestici è spesso il motivo per cui molti senzatetto rifiutano di usare i dormitori istituzionali.

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