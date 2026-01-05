Crans-Montana, a Bologna lutto cittadino per i funerali di Giovanni Tamburi

BOLOGNA, 05 GEN - Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha proclamato il lutto cittadino per mercoledì 7 gennaio, in occasione dei funerali di Giovanni Tamburi, il 16enne morto nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, per esprimere in modo condiviso il profondo dolore della comunità bolognese verso la sua tragica scomparsa. Per l'intera giornata di mercoledì la bandiera comunale sarà esposta listata a lutto sugli edifici pubblici. Il sindaco invita cittadine, cittadini, organizzazioni e realtà produttive a esprimere cordoglio nelle forme ritenute più opportune e a rispettare un minuto di silenzio in concomitanza con la celebrazione delle esequie, che si svolgeranno alle 11 nella cattedrale di San Pietro. Il Comune di Bologna rinnova il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia e a tutte le persone colpite da questa perdita, condividendo e accogliendo il sentimento di tante e tanti cittadini che hanno manifestato il desiderio di rendere omaggio a Giovanni Tamburi e di stringersi attorno ai suoi familiari in questo momento di grande dolore. "La giornata del 7 gennaio sia un giorno di lutto e di vicinanza ai familiari, ai compagni e alle compagne di Giovanni. Un momento di riflessione e impegno comune per non dimenticarci di questo tragico avvenimento", sono le parole di Matteo Lepore.