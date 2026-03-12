Crac del Parma Calcio, la Cassazione decide per un appello bis

PARMA, 12 MAR - Servirà un processo d'appello bis per il crac del vecchio Parma Fc, la società fallita nel marzo 2015. La Cassazione ha annullato con rinvio alcune parti della sentenza della Corte di Appello di Bologna, che nel Gennaio 2025 aveva condannato a 6 anni di reclusione l'ex amministratore delegato Pietro Leonardi e a 3 anni e 10 mesi l'ex presidente del club Tommaso Ghirardi. La Corte d'appello dovrà ridefinire alcune responsabilità dell'ex patron e dell'ex ad, ma solo in relazione alle imputazioni di bancarotta documentale e impropria. Rigettati nel resto i ricorsi dei due ex massimi dirigenti. Ci sarà un nuovo processo per altri quattro imputati, membri del collegio sindacale e componenti del cda senza deleghe: annullate con rinvio su tutti i capi le precedenti condanne. Estinta per prescrizione un'imputazione per un un reato fallimentare contestata a Pietro Leonardi.