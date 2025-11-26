Cpi, 'Libia non ci ha ancora confermato arresto Almasri'

ROMA, 26 NOV - La Cpi non ha ancora ricevuto una conferma dell'arresto da parte delle autorità libiche di Osama Njeem Almasri. Lo ha detto, intervenendo al Consiglio di sicurezza dell'Onu, il viceprocuratore della Corte Nazhat Shameem Khan. "Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto segnalazioni del possibile arresto di Osama Njeem Almasri in Libia e stiamo cercando conferma in merito dall'Ufficio del Procuratore Generale libico", ha spiegato Khan, aggiungendo che la corte "rimane concentrata sull'arresto e il trasferimento di Almasri per il processo alla Cpi per i crimini di guerra e contro l'umanità che presumibilmente ha commesso nel carcere di Mitiga".