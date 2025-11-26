Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cpi, 'Libia non ci ha ancora confermato arresto Almasri'

AA

ROMA, 26 NOV - La Cpi non ha ancora ricevuto una conferma dell'arresto da parte delle autorità libiche di Osama Njeem Almasri. Lo ha detto, intervenendo al Consiglio di sicurezza dell'Onu, il viceprocuratore della Corte Nazhat Shameem Khan. "Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto segnalazioni del possibile arresto di Osama Njeem Almasri in Libia e stiamo cercando conferma in merito dall'Ufficio del Procuratore Generale libico", ha spiegato Khan, aggiungendo che la corte "rimane concentrata sull'arresto e il trasferimento di Almasri per il processo alla Cpi per i crimini di guerra e contro l'umanità che presumibilmente ha commesso nel carcere di Mitiga".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario