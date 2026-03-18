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Covid, al cimitero di Bergamo 6 anni dopo il ricordo della strage

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BERGAMO, 18 MAR - "È importante essere qui oggi, questo non è un rito che si ripete ogni anno in una logica di commemorazione ma è un monito a noi e soprattutto alle nuove generazioni perché quello che è successo sei anni fa ci deve insegnare che sono alcuni valori che sono sopra ogni cosa e il primo di questi valori è la solidarietà. Quello che è accaduto sei anni fa è un evento al quale non eravamo preparati però ci ha insegnato che di fronte a un'emergenza straordinaria c'è stata una capacità di essere uniti e di valorizzare la logica della solidarietà". Lo ha dichiarato il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo intervenendo oggi a Bergamo alla cerimonia in memoria delle vittime del Covid-19. La cerimonia è organizzata al cimitero monumentale, dove sei anni fa, nel giro di pochi giorni,si accumularono centinaia di feretri di morti di Covid, tanto che fu poi necessario trasportarli in altre città con i camion militari per procedere alla cremazione.

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