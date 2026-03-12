Costumista morto a Capri durante riprese film, indagato un suo collega
NAPOLI, 12 MAR - "False dichiarazioni al pm": la Procura di Napoli ha iscritto al registro degli indagati un collega di Luca Canfora, il costumista di 51 anni deceduto a Capri il primo settembre 2023. L'uomo, ascoltato dagli inquirenti, avrebbe reso delle dichiarazioni che poi sarebbero state smentite dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. Canfora precipitò dai giardini di Augusto, durante le riprese del film "Parthenope" del regista Paolo Sorrentino.
