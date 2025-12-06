Giornale di Brescia
Costone roccia frana sulla statale garganica, strada interrotta

ROMA, 06 DIC - Un grosso masso si è staccato da un costone di roccia che sovrasta la statale 89 garganica ed è franato sulla strada provocandone l'interruzione nel tratto compreso tra Vieste e Mattinata. L'Anas ha disposto la chiusura della strada per procedere alle operazioni di rimozione del materiale franato e per consentire ulteriori approfondimenti e verifiche sul territorio. Il traffico veicolare è stato deviato lungo la strada provinciale 53.

