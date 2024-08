Costone crollato in Calabria,sgomberate alcune famiglie

FALERNA, 03 AGO - Il sindaco di Falerna Francesco Stella ha emesso un'ordinanza di sgombero per le abitazioni sottostanti a seguito del crollo, avvenuto nella giornata di ieri, di un costone roccioso che si è staccato dalla rupe di località Torre Lupo, nella frazione Marina. In Municipio sono stati attivati il Coc, Centro operativo comunale, e l'unità di crisi. In tutto i residenti e turisti ospitati nelle costruzioni più vicine all'area interessata sono 19 per 7 nuclei familiari tra cui anche dei bambini. Oltre alla sola famiglia che risiede stabilmente nell'area sottoposta a sgombero ci sono anche delle famiglie di Lamezia Terme proprietarie di seconde case che sono rientrate in città, alcuni turisti di Domodossola sistemati in un b&b della zona, e un altro nucleo di vacanzieri americani alloggiati in un agriturismo. Sempre stando a quanto appreso, dalla giornata di lunedì l'Anas procederà con i primi interventi di messa in sicurezza. Al lavoro anche la Polfer interessata al sopralluogo della linea ferroviaria per accertamenti sui binari e per sincerarsi su eventuali danni. Dalla Protezione civile fanno sapere che c'è un altro costone dietro lesionato e che molto probabilmente verrà giù. Una situazione che viene monitorata e tenuta sotto controllo per scongiurare ulteriori situazioni di pericolo.