Costa, 'Usa non interferiscano su libertà di espressione'

AA

BRUXELLES, 08 DIC - "Gli Usa non possono rimpiazzare l'Europa sulla visione che abbiamo sulla libertà di espressione. La nostra storia dice che non c'è libertà di espressione senza liberà di informazione, che prevede il pluralismo. Non c'è la libertà d'espressione se la libertà di informazione è sacrificata per difendere i tecno-oligarchi degli Usa. Dobbiamo essere chiari su questo. Perché tra partner e amici non bisogna avere malintesi. Gli Usa restano un partner importante ma la nostra Europa deve essere sovrana su questo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.

Argomenti
BRUXELLES

