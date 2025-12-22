Costa, 'sovranità è principio essenziale, solidali con Danimarca'

Giornale di Brescia
"La sicurezza dell'Artico rimane una priorità fondamentale per l'Ue, nell'ambito della quale intendiamo collaborare con alleati e partner. L'integrità territoriale e la sovranità sono principi fondamentali del diritto internazionale. Tali principi sono essenziali non solo per l'Ue, ma anche per le nazioni di tutto il mondo. Siamo pienamente solidali con la Danimarca e il popolo della Groenlandia". Lo scrive su X il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Immediatamente dopo il tweet di Costa, anche Ursula von der Leyen, con identiche parole, ha esplicitato su X la solidarietà dei vertici Ue alla Danimarca, dopo la nomina da parte di Donald Trump di un inviato Usa per la Groenlandia.

