Costa Rica, la Corte sospende l'asta delle frequenze

SAN JOSÉ, 27 NOV - La Corte Suprema del Costa Rica ha sospeso la controversa asta delle frequenze radiofoniche e televisive promossa dal governo di Rodrigo Chaves, che, secondo alcuni, minaccia di far crollare l'ecosistema mediatico del Paese centroamericano. Riconoscendo "un grave rischio di una significativa diminuzione dei servizi di radiodiffusione", il tribunale ha emesso un'ordinanza cautelare che sospende la procedura di gara, i cui elevati requisiti di costo escludevano la maggior parte delle emittenti attive. Cinque giorni dopo la scadenza del termine per la registrazione, le autorità hanno confermato che sono state presentate offerte solo per 25 delle 85 frequenze messe all'asta. Decine di emittenti di ogni tipo e dimensione hanno segnalato di non avere la capacità finanziaria per soddisfare gli importi minimi richiesti. La decisione della Corte, in risposta ai ricorsi presentati da alcune delle numerose voci che si sono espresse contro l'asta, è stata giustificata "al fine di evitare il possibile verificarsi di gravi danni, poiché si potrebbe verificare una riduzione di almeno due terzi dell'attuale numero di frequenze attive".