Costa Rica: 'Il presidente Chaves valuta le dimissioni'

SAN JOSÉ, 07 GEN - Il presidente del Costa Rica, Rodrigo Chaves, sta valutando la possibilità di dimettersi dal suo incarico all'inizio di luglio per candidarsi a deputato alle elezioni nazionali del 2026. Lo ha affermato la deputata Pilar Cisneros, capogruppo all'Assemblea nazionale del Partito socialdemocratico del progresso, al quale appartiene il capo dello Stato. "È qualcosa che potrebbe diventare realtà. È una decisione che dovrà prendere il presidente", ha dichiarato la deputata in un programma radiofonico. "Se Don Rodrigo pensa che la sua strada sia dimettersi sei mesi prima per candidarsi al Congresso è una scelta molto personale. Deciderà lui, ma l'opzione esiste", ha aggiunto Cisneros.