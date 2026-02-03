Giornale di Brescia
Costa Rica, asse con El Salvador per le nuove carceri

SAN JOSÉ, 02 FEB - La presidente eletta del Costa Rica, Laura Fernández, ha annunciato il proseguimento della collaborazione con El Salvador in materia di sicurezza. Durante una telefonata con Nayib Bukele i due leader hanno concordato di mantenere attiva la consulenza tecnica salvadoregna per la costruzione del nuovo carcere di massima sicurezza e del "Centro di Comando e Controllo". Fernández, che ha ottenuto oltre il 50% dei voti garantendosi la presidenza al primo turno, ha definito quella con San Salvador una relazione fraterna, essenziale per la lotta all'impunità e al crimine organizzato. L'ex ministra ha ribadito che la realizzazione del penitenziario (noto come Cacco) è una "priorità assoluta" della sua agenda. "Lavoreremo gomito a gomito in questa battaglia regionale", ha dichiarato la futura titolare dell'esecutivo, confermando la linea di continuità con il governo uscente di Rodrigo Chaves e l'adozione di strategie tecnologiche ispirate al controverso, ma popolare, "modello Bukele".

SAN JOSÉ

