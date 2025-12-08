Costa, 'non possiamo accettare le interferenza degli Usa'

BRUXELLES, 08 DIC - "Se siamo alleati dobbiamo agire come alleati, e gli alleati non minacciano di interferire nella vita politica interna degli alleati, la rispettano: non possiamo accettare questa minaccia d'interferenza nella vita politica dell'Europa". Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa alla conferenza annuale del Delors Institute, sottolineando che gli Usa e l'Ue ormai "non condividono la stessa visione dell'ordine internazionale".