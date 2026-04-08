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Costa, 'bene la tregua, esorto tutte le parti a rispettarne i termini'

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BRUXELLES, 08 APR - "Accolgo con favore l'annuncio da parte degli Stati Uniti e dell'Iran di un cessate il fuoco della durata di due settimane. Esorto tutte le parti a rispettarne i termini al fine di raggiungere una pace duratura nella regione. L'Ue è pronta a sostenere gli sforzi in corso e rimane in stretto contatto con i propri partner nella regione. Ringrazio il Pakistan e tutte le altre parti coinvolte nel facilitare questo accordo". Lo afferma il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.

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