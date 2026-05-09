Costa, 'al momento giusto saremo pronti a parlare con Mosca'

BRUXELLES, 09 MAG - "Il nostro primo obiettivo dal primo giorno è una pace giusta e duratura per l'Ucraina.. Per questo abbiamo sostenuto l'Ucraina, per questo abbiamo messo in campo le sanzioni e per la stessa ragione noi siamo disponibili ai negoziati per una pace giusta e duratura per l'Ucraina. Nel momento giusto saremo pronti a parlare con la Russia per affrontare i problemi relativi alla nostra sicurezza comune. Aspettiamo" gli sviluppi "dell'iniziativa di Trump. Aspettiamo ma allo stesso tempo siamo pronti per fare il necessario". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ai cronisti a Bruxelles.