Costa ad Hanoi, Ue e Vietnam siglano il partenariato strategico comprensivo

HANOI, 29 GEN - L'Unione europea e il Vietnam hanno reso noto oggi l'innalzamento del livello delle relazioni bilaterali a Partenariato strategico comprensivo, un passo che segna un nuovo capitolo nelle relazioni tra Bruxelles e Hanoi dopo oltre 35 anni di cooperazione. L'annuncio è stato dato nel corso della visita ufficiale del presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, a Hanoi, dove si è incontrato con i principali vertici vietnamiti. "Questo nuovo livello di partenariato cattura pienamente la solidità della nostra cooperazione e le aspettative per il suo sviluppo futuro", ha detto il presidente europeo. Il Partenariato strategico comprensivo amplia il quadro di cooperazione esistente, basato su accordi come l'Accordo di libero scambio Ue-Vietnam (EVFTA) e l'Accordo quadro di cooperazione e partenariato (PCA), che hanno già favorito un significativo aumento degli scambi commerciali e degli investimenti bilaterali. Secondo Bruxelles, la nuova intesa consentirà di approfondire la cooperazione in numerosi settori: commercio e investimenti, sviluppo sostenibile, clima ed energia, trasformazione digitale, nonché sicurezza regionale e collaborazione in ambito giuridico. Bruxelles considera Hanoi uno dei partner più dinamici in Asia, con cui intende rafforzare ulteriormente i legami economici e politici, anche alla luce del ruolo crescente del Vietnam nella regione Indo-Pacifico, in un contesto geopolitico segnato da crescenti sfide globali e dalla volontà comune di sostenere il rispetto del diritto internazionale e il multilateralismo.