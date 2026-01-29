Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Costa ad Hanoi, Ue e Vietnam siglano il partenariato strategico comprensivo

AA

HANOI, 29 GEN - L'Unione europea e il Vietnam hanno reso noto oggi l'innalzamento del livello delle relazioni bilaterali a Partenariato strategico comprensivo, un passo che segna un nuovo capitolo nelle relazioni tra Bruxelles e Hanoi dopo oltre 35 anni di cooperazione. L'annuncio è stato dato nel corso della visita ufficiale del presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, a Hanoi, dove si è incontrato con i principali vertici vietnamiti. "Questo nuovo livello di partenariato cattura pienamente la solidità della nostra cooperazione e le aspettative per il suo sviluppo futuro", ha detto il presidente europeo. Il Partenariato strategico comprensivo amplia il quadro di cooperazione esistente, basato su accordi come l'Accordo di libero scambio Ue-Vietnam (EVFTA) e l'Accordo quadro di cooperazione e partenariato (PCA), che hanno già favorito un significativo aumento degli scambi commerciali e degli investimenti bilaterali. Secondo Bruxelles, la nuova intesa consentirà di approfondire la cooperazione in numerosi settori: commercio e investimenti, sviluppo sostenibile, clima ed energia, trasformazione digitale, nonché sicurezza regionale e collaborazione in ambito giuridico. Bruxelles considera Hanoi uno dei partner più dinamici in Asia, con cui intende rafforzare ulteriormente i legami economici e politici, anche alla luce del ruolo crescente del Vietnam nella regione Indo-Pacifico, in un contesto geopolitico segnato da crescenti sfide globali e dalla volontà comune di sostenere il rispetto del diritto internazionale e il multilateralismo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
HANOI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario