Cospito, Pg Roma chiede l'assoluzione per Delmastro

ROMA, 22 APR - La Procura generale di Roma ha chiesto assoluzione per l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Il pg ha chiesto di fare cadere le accuse con la formula perché il "fatto non costituisce reato". In primo grado l'esponente di Fdi è stato condannato ad 8 mesi con pena sospesa.