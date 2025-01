Corteo Ramy,da questore Roma ordine carica a tutela agenti

"Con il gesto rituale sua santità papa Francesco ha aperto la Porta Santa a San Pietro dando inizio al Giubileo della speranza 2025. A noi il privilegio e il dovere di mettere in campo tutti gli sforzi per rendere sicuro questo grande evento". Lo ha detto il questore di Roma, Roberto Massucci, in collegamento radio con tutto il personale in campo stasera, dalla sala operativa per la gestione della sicurezza dei grandi eventi della Questura, 24 dicembre 2024. ANSA/CHIARA ACAMPORA