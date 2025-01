Corteo proPal a Trieste, "aggiorniamo memoria. Genocidio è ora"

TRIESTE, 25 GEN - "Aggiorniamo la memoria. Il genocidio è ora". Sono le parole scritte nello striscione che ha aperto questo pomeriggio a Trieste il corteo pro Palestina. Circa 300 le persone presenti alla partenza della mobilitazione, che si è poi snodata nelle vie della città. Tra gli altri slogan esposti "Governi complici del genocidio", "Israele antisemita, Gaza Vive" e ancora "America è la testa del terrorismo". Alcuni ragazzi del gruppo Palestinesi Fvg hanno spiegato che "a due giorni dalla Giornata della Memoria vogliamo sottolineare come si stia consumando un altro genocidio sotto gli occhi di tutti. Ci sono vittime, crimini che continuano ogni giorno, mentre gli aiuti umanitari non arrivano. Non si può restare indifferenti davanti a tutto ciò". Nel centro città hanno sfilato soprattutto giovani. Tra gli esponenti politici, era presente Rifondazione Comunista. Tante le bandiere della Palestina portate dai manifestanti, ma tante anche quelle della pace. Lungo le strade sono state più volte gridate a gran voce le parole "Palestina libera".