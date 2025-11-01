Giornale di Brescia
Corteo ProPal a Sesto con presidente associazione Hannoun

Corteo pro Palestina Milano, 18 ottobre 2025, il signore che parla è Mohammad Hannoun presidente Associazione Palestinesi di Italia
MILANO, 01 NOV - Si tiene a Sesto San Giovanni, oggi, la consueta manifestazione a sostegno della Palestina organizzata dall'associazione Palestinesi d'Italia, cui partecipa anche il presidente Mohammand Hannoun, che ha ricevuto un foglio di via da Milano con l'accusa di istigazione a delinquere per le esternazioni fatte nella manifestazione del 18 ottobre scorso, in cui fece "dichiarazioni a carattere 'istigatorio', sostanzialmente approvando - spiegò il ministro dell'interno Matteo Piantedosi - i sanguinosi abusi commessi da miliziani di Hamas nei confronti di altri cittadini palestinesi ritenuti 'collaborazionisti' dell'esercito israeliano". L'odierno corteo a sostegno della causa palestinese - guidato da Hannoun - è partito da Sesto Rondò diretto a Sesto Primo Maggio con lo slogan 'Con la Palestina fino alla liberazione! 108 anni di colonialismo, da Balfour al genocidio'. Per Silvia Sardone, vice segretario della Lega e Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, "il signor Mohammad Hannoun e la sua associazione dei Palestinesi d'Italia sembrano non voler demordere e, dopo il daspo ricevuto dalla questura di Milano per istigazione all'odio, organizzano comunque un'altra manifestazione. Non a Milano ma a Sesto San Giovanni, con il chiaro intento di sfida e provocazione verso chi gli ha concesso il foglio di via". "Vorremmo ricordare a lui e a tutti i violenti che fanno i cortei con lui che con la Lega e con questo Governo - si legge nella nota riferita a manifestazioni che si svolgono senza soluzione di continuità e senza violenze ogni sabato a Milano e hinterland dal 7 ottobre 2023 - non c'è più spazio per i professionisti della violenza che vogliono solo creare disordini e insicurezza mascherandosi dietro la causa palestinese".

