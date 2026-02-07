Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Corteo pro-Palestina a Viterbo, c'è anche uno striscione per Cospito

AA

ROMA, 07 FEB - Nonostante la forte pioggia il corteo pro Palestina oggi pomeriggio ha sfilato per le strade di Viterbo. La partenza prevista per le 15 da via della Pila ha subito un ritardo di circa un'ora per la pioggia incessante. Alle 16 un centinaio di manifestanti sono partiti con in testa lo striscione 'La repressione non fermerà resistenza e solidarietà'. Dietro bandiere Palestinesi e cori Free Palestine. In chiusura anche lo striscione nero con il simbolo anarchico e la scritta 'Fuori Alfredo dal 41bis', riferito ad Alfredo Cospito, l'anarchico pescarese condannato per l'attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano e per la gambizzazione di un dirigente di Ansaldo Nucleare. Il corteo partito da via della Pila è arrivato alle porte del centro storico, che ha attraversato al suono di canti tradizionali palestinesi e dello slogan "La pioggia non ci ferma".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario