Corteo pro-Palestina a Viterbo, c'è anche uno striscione per Cospito

ROMA, 07 FEB - Nonostante la forte pioggia il corteo pro Palestina oggi pomeriggio ha sfilato per le strade di Viterbo. La partenza prevista per le 15 da via della Pila ha subito un ritardo di circa un'ora per la pioggia incessante. Alle 16 un centinaio di manifestanti sono partiti con in testa lo striscione 'La repressione non fermerà resistenza e solidarietà'. Dietro bandiere Palestinesi e cori Free Palestine. In chiusura anche lo striscione nero con il simbolo anarchico e la scritta 'Fuori Alfredo dal 41bis', riferito ad Alfredo Cospito, l'anarchico pescarese condannato per l'attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano e per la gambizzazione di un dirigente di Ansaldo Nucleare. Il corteo partito da via della Pila è arrivato alle porte del centro storico, che ha attraversato al suono di canti tradizionali palestinesi e dello slogan "La pioggia non ci ferma".