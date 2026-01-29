Corteo pro Pal del 22 settembre, oltre 80 denunce per blocco stradale

GENOVA, 29 GEN - La Digos di Genova ha denunciato oltre 80 manifestanti pro Palestina che hanno partecipato alla manifestazione del 22 settembre 2025 a Genova, nell'ambito di una giornata di sciopero generale indetta dal sindacato Usb. Dopo una mattinata di blocchi ai varchi portuali, un grande corteo, a cui hanno partecipato 20mila persone, aveva attraversato la città dalla zona del porto a piazza De Ferrari. Un centinaio di manifestanti, al momento della partenza del corteo, aveva però deviato dal percorso autorizzato, con l'intenzione di arrivare all'ingresso dell'autostrada Genova Ovest. Davanti allo schieramento delle forze dell'ordine si erano fermati e avevano dato vita a un sit-in in strada di circa mezz'ora, per poi raggiungere il resto del corteo. Il reato di blocco stradale, anche pacifico, è stato introdotto dall'ultimo decreto sicurezza e prevede, se commesso da più persone, pene fino a due anni di reclusione. Il fascicolo di inchiesta è stato affidato al pm Francesca Rombolà che ora dovrà valutare le singole posizioni. Tra i denunciati anche alcuni manifestanti identificati dalla Digos come gli autori di alcune scritte con vernice spray davanti alla sede del gruppo Cosulich, l'armatore genovese che proprio il 22 settembre avrebbe dovuto far attraccare una nave diretta a Tel Aviv e che aveva rinviato le operazioni.