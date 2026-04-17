Corteo pro Cospito a Torino, 18 condanne per i danneggiamenti

TORINO, 17 APR - Diciotto condanne hanno chiuso a Torino il processo per i disordini e i danni che si ebbero nel centro storico della città del marzo del 2023 durante un corteo di anarchici in solidarietà con Alfredo Cospito, che in quel periodo stava sostenendo uno sciopero della fame per protestare contro il regime di 41 bis cui era sottoposto in carcere. Le pene inflitte dal tribunale spaziano dai cinque anni e sei mesi di reclusione ai 18 mesi di arresto. Da quanto si ricava dalla lettura del dispositivo, i giudici hanno escluso il reato di devastazione ma hanno riconosciuto, come sosteneva la procura, il concorso degli imputati nella "minaccia a pubblico ufficiale", cosa che a giudizio della pubblica accusa di mostra come i danneggiamenti furono preorganizzati. Tra le parti civili figurava il Comune di Torino, che ha ottenuto una provvisionale di 33 mila euro.