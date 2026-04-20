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Corteo per Ramy, chieste 8 condanne a Torino

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TORINO, 20 APR - Otto condanne sono state chieste dalla pubblica accusa oggi in tribunale a Torino al processo per gli incidenti che si verificarono il 9 gennaio 2025 durante un corteo antagonista per Ramy Elgamy, il giovane morto a Milano alcune settimane prima durante un inseguimento dei carabinieri.  Le pene proposte dal pm Paolo Scafi spaziano dai tre anni ai 20 mesi di reclusione. Fra gli imputati ci sono esponenti e attivisti del centro sociale Askatasuna. Durante il corteo i dimostranti danneggiarono le vetrate della sede del commissariato di polizia Dora Vanchiglia e lanciarono bottiglie, pietre e petardi contro le forze dell'ordine davanti al comando regionale dei carabinieri in piazza San Carlo.   Le difese, a seconda delle singole posizioni, hanno chiesto assoluzioni per non avere commesso il fatto o per lieve entità del fatto, e in caso di condanna l'applicazione dell'attenuante dell'avere agito durante un'iniziativa promossa per ragioni di particolare valore morale e sociale.  L'avvocato di parte civile ha chiesto tremila euro di danni patrimoniali per conto del ministero dell'Interno e 15mila per il ministero della Difesa; inoltre ha quantificato danni - da richiedere in sede civile - per 50mila euro per le spese legate all'ordine pubblico e per 60mila euro per i danni non patrimoniali.

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