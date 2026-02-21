Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Corteo per Quentin sul posto del linciaggio, 'Adieu camarade'

AA

PARIGI, 21 FEB - Il corteo in corso a Lione in omaggio al giovane militante di estrema destra ucciso 10 giorni fa da attivisti dell'estrema sinistra ha vissuto qualche momento di tensione quando i manifestanti sono passati nei pressi del comune di Lione. Sono stati uditi diversi slogan antifascisti da parte di passanti e gente assiepata ai bordi della strada, mentre alcuni dei militanti di estrema destra hanno indossato i passamontagna. Dai lati della strada, dove secondo i giornalisti presenti si sono radunati gruppi di sinistra, anche lo slogan "noi siamo a casa nostra". Intanto, dopo un'ora di marcia, il corteo è arrivato sul luogo del linciaggio di Quentin e i partecipanti hanno cominciato a scandire "Giustizia per Quentin". Alcuni manifestanti hanno dispiegato uno striscione con la scritta "Adieu camarade", addio compagno, mentre una decina di loro hanno innalzato fiaccole. Diversi fra i presenti si sono invece inginocchiati ed hanno cominciato a intonare canti religiosi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PARIGI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario