Corteo per Quentin sul posto del linciaggio, 'Adieu camarade'

PARIGI, 21 FEB - Il corteo in corso a Lione in omaggio al giovane militante di estrema destra ucciso 10 giorni fa da attivisti dell'estrema sinistra ha vissuto qualche momento di tensione quando i manifestanti sono passati nei pressi del comune di Lione. Sono stati uditi diversi slogan antifascisti da parte di passanti e gente assiepata ai bordi della strada, mentre alcuni dei militanti di estrema destra hanno indossato i passamontagna. Dai lati della strada, dove secondo i giornalisti presenti si sono radunati gruppi di sinistra, anche lo slogan "noi siamo a casa nostra". Intanto, dopo un'ora di marcia, il corteo è arrivato sul luogo del linciaggio di Quentin e i partecipanti hanno cominciato a scandire "Giustizia per Quentin". Alcuni manifestanti hanno dispiegato uno striscione con la scritta "Adieu camarade", addio compagno, mentre una decina di loro hanno innalzato fiaccole. Diversi fra i presenti si sono invece inginocchiati ed hanno cominciato a intonare canti religiosi.