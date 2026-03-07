Corteo per la remigrazione a Prato, in centinaia sfilano con il Tricolore

PRATO, 07 MAR - Allo slogan 'Italia, nazione, remigrazione' e sventolando il tricolore alcune centinaia di persone stanno manifestando a Prato per l'iniziativa organizzata dal Comitato Remigrazione e conquista, che ha presentato una proposta di legge di iniziativa popolare dedicata. I manifestanti, provenienti da varie parti d'Italia, hanno sfilato in un breve corteo, aperto da un grande striscione con scritto Remigrazione, da piazza del Mercato nuovo alla vicina piazza Ciardi, intonando cori e cantando a più riprese l'inno di Italia. Inizialmente l'iniziativa doveva svolgersi in piazza Europa ma è stata spostata all'ultimo momento dopo che un gruppo di lavoratori e di aderenti al sindacato Sudd Cobas hanno occupato la piazza da ieri per impedirne lo svolgimento. Sulla questione è intervenuto il presidente del comitato Luca Marsella che a margine della manifestazione ha parlato di "mafia antifascista. C'era una piazza che era stata autorizzata per un'altra manifestazione" e che è stata occupata, "allora perché non si è intervenuti in quella piazza, perché a questa gente è stato concesso di rimanere lì? Vuol dire che c'è una connivenza con la questura di Prato. E come chiamare questa cosa se non mafia? La questura ci ha negato prima di fare un corteo" in città, "poi una piazza regolarmente autorizzata. E' solo grazie al nostro senso di responsabilità se oggi a Prato non succedono incidenti. Ma oggi noi avevamo tutto il diritto di stare in piazza Europa".