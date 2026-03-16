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Corteo per Dax a Milano, 'dal dolore la lotta contro l'imperialismo'

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MILANO, 16 MAR - "Il tempo passato, il dolore sofferto, ha generato resistenza e lotta, anche contro la guerra imperialista". Queste le parole che hanno accompagnato la manifestazione di quasi un migliaio di partecipanti e promossa dai centri sociali a Milano in ricordo di Davide 'Dax' Cesare, il militante ucciso il 16 marzo 2003 in via Brioschi. Da questa via, dove è stata deposta una corona, il corteo è partito intorno alle 20.30 per il consueto percorso nelle vie della zona Ticinese. Un quartiere che, secondo gli organizzatori, "rappresenta ancora oggi un'esperienza di lotta contro la speculazione edilizia: Aler dovrà riconoscere che le case sono di chi le abita", hanno detto gli organizzatori. È stata sottolineata "l'impronta internazionalista" dell'iniziativa, "perché sono tempi oscuri, di conflitti e di repressione, in cui è necessario convergere nell'antifascismo". Non si sono registrati disordini. I manifestanti hanno intonato cori contro le forze dell'ordine ed esploso fuochi d'artificio sul ponte sul naviglio Pavese, all'angolo con via Gola, dove si conclude il corteo. Quello di oggi è l'ultimo appuntamento della mobilitazione durata tre giorni organizzata dai centri sociali milanesi per ricordare Cesare.

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