Corteo per Dax a Milano, bruciata una bandiera di Israele

MILANO, 14 MAR - Sono alcune centinaia i manifestanti che stanno sfilando a Milano nel corteo promosso da realtà antagoniste per ricordare Davide Cesare, "Dax", militante antifascista ucciso nel 2003. La manifestazione partita dall'Arco della Pace, con lo slogan "contro guerra imperialista e sionismo", sta attraversando corso Sempione e si concluderà nella zona di Lampugnano, al Palasharp occupato questa mattina nell'ambito di una tre giorni di iniziative dedicate alla memoria di Dax. Durante il passaggio davanti alla sede Rai di Milano è stato appeso agli alberi uno striscione con la scritta "Informazione Rai propaganda di guerra e censura di regime". Poco dopo alcuni manifestanti hanno bruciato una bandiera di Israele. Il corteo è accompagnato da striscioni e slogan contro guerra, riarmo e capitalismo.