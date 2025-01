Corteo palestinesi e centri sociali a Milano per Gaza

MILANO, 11 GEN - Associazioni palestinesi, centri sociali fra i quali in particolare il Vittoria, studenti e simpatizzanti hanno preso parte questo pomeriggio a una manifestazione contro il governo e l'esercito israeliani alla periferia di Milano, fra i quartieri Giambellino e Lorenteggio, ma allo stesso tempo contro ogni razzismo, antisemitismo e islamofobia. E' - sottolineano gli organizzatori per i quali i partecipanti sono circa 500 - il 66/mo corteo per chiedere la fine del conflitto nella Striscia di Gaza. La manifestazione è partita alle 15 da piazza Tirana dove ha fatto ritorno dopo un paio d'ore in cui ha attraversato le vie della zona. "Mobilitiamo le nostre coscienze umane contro il genocidio, mobilitiamo la nostra empatia e la nostra umanità, mobilitiamo la nostra coscienza di classe e il nostro internazionalismo": questi alcuni degli slogan urlati da chi ha preso parte all'iniziativa. Al momento tutto si è svolto senza problemi di ordine pubblico.