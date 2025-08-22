Giornale di Brescia
Corteo il 6 settembre per il Leonka, 'giù le mani da Milano'

Sfratto Centro sociale Leoncavallo, Carabinieri e Polizia Di Stato sul posto, Milano, 21 Agosto 2025, Ansa/Andrea Fasani
MILANO, 22 AGO - "Giù le mani dalla città!": è lo slogan con cui il Leoncavallo annuncia per il 6 settembre a Milano un corteo nazionale "contro lo sgombero" della struttura avvenuto ieri "contro il fascismo di governo, la gentrificazione ed espropriazione dei patrimoni pubblici e autogestiti". In un post sui social, lo spazio autogestito ha invitato a iniziare un percorso verso il corteo "che coinvolge tutte le realtà milanesi che hanno a cuore il destino della città". L'appuntamento sarà nei giorni in cui al parco Sempione è in programma il festival antirazzista Abba Vive, in ricordo di Abdul Guiebre detto appunto Abba, ucciso a sprangate il 14 settembre 2008 per aver rubato un pacco di biscotti, "un evento che rappresenta la memoria viva delle nuove generazioni antirazziste e decoloniali che sono il futuro di Milano". "Costruiamo assieme un corteo nazionale contro la gentrificazione e la democrazia del metro quadro per il diritto ad esistere degli spazi autogestiti e una democrazia dal basso" è l'invito.

Argomenti
MILANO

