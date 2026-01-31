Corteo Askatasuna, è partito lo spezzone dall'ateneo occupato

Da Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche occupata nei giorni scorsi, è partito lo spezzone del corteo composto da universitari, Comitato Vanchiglia e altre realtà legate al centro sociale Askatasuna. Sono migliaia le persone che da qui raggiungeranno il corteo principale. In testa allo spezzone c'è un furgone con le bandiere di "Autonomia e Contropotere", seguito dallo striscione "Askatasuna vuol dire libertà. Torino è partigiana" con i disegni del fumettista Zerocalcare. È numerosa la presenza di centri sociali e collettivi. "Torino è partigiana" ripetono dal microfono. "Oggi Torino ha un aspetto più bello di sempre. Oggi porta in alto il valore importante della resistenza e della libertà, oggi tutti e tutte siamo partigiane. Migliaia di persone oggi scendono in piazza con un intento ben preciso, essere una reale opposizione al governo Meloni". Lo spezzone è diretto verso Lungo Po, dove arriverà anche il corteo principale.