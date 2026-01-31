Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Corteo Askatasuna, è partito lo spezzone dall'ateneo occupato

AA

Da Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche occupata nei giorni scorsi, è partito lo spezzone del corteo composto da universitari, Comitato Vanchiglia e altre realtà legate al centro sociale Askatasuna. Sono migliaia le persone che da qui raggiungeranno il corteo principale. In testa allo spezzone c'è un furgone con le bandiere di "Autonomia e Contropotere", seguito dallo striscione "Askatasuna vuol dire libertà. Torino è partigiana" con i disegni del fumettista Zerocalcare. È numerosa la presenza di centri sociali e collettivi. "Torino è partigiana" ripetono dal microfono. "Oggi Torino ha un aspetto più bello di sempre. Oggi porta in alto il valore importante della resistenza e della libertà, oggi tutti e tutte siamo partigiane. Migliaia di persone oggi scendono in piazza con un intento ben preciso, essere una reale opposizione al governo Meloni". Lo spezzone è diretto verso Lungo Po, dove arriverà anche il corteo principale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario