Corteo antifascista a Trieste, 'resistenza non è terrorismo'

TRIESTE, 25 APR - E' partito dal quartiere di San Giacomo a Trieste un corteo antifascista che mira a raggiungere la Risiera di San Sabba, dove oggi si tiene la cerimonia solenne nell'anniversario della Liberazione. A dare il via alla mobilitazione, al megafono, una rappresentanza del collettivo Burjana. Presenti in piazza anche altri gruppi e comitati cittadini fra i quali i Comitati di appoggio alla resistenza del comunismo. "Da Budapest a Gaza, resistenza non è terrorismo" è uno degli striscioni esposti dai manifestanti. Sventolano anche diverse bandiere della Palestina mentre il corteo intona ripetutamente "Palestina libera". Ingente il dispiegamento di forze dell'ordine a monitorare il corteo tra polizia, in tenuta anti sommossa, carabinieri e polizia locale. Alla partenza in piazza San Giacomo era allestito un banchetto dei Carc, che distribuiva volantini con su scritto: "mai come oggi è utile ribadire che il 25 aprile non è una ricorrenza. Serve una nuova liberazione nazionale".