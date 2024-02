Corteo ambientalista contro la pista di bob a Cortina

Un momento della manifestazione degli ambientalisti contro la costruzione della nuova pista da bob per le Olimpiadi 2026, sul luogo dove sorgeva la vecchia pista, a Ronco, Cortina D'Ampezzo (Belluno), 19 febbraio 2024. ANSA / Marco Dibona /// A moment of the demonstration of environmentalists against the construction of the new bobsleigh track for the 2026 Olympics, on the site of the old track, in Ronco, Cortina D'Ampezzo, near Belluno, Italy, 19 February 2024. ANSA / Marco Dibona