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Corteo a Roma, bruciata foto di Trump e l'immagine di una bandiera Usa

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ROMA, 14 MAR - Nel corso del corteo a Roma per dire "no al referendum, no alla guerra e no al governo" alcuni manifestanti, all'inizio di via Cavour, hanno bruciato due cartelloni con la foto del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e l'immagine di una bandiera Usa. I ragazzi, nello stesso momento, hanno poi mostrato uno striscione con su scritto "Contro le aggressioni imperialiste, difendere Cuba socialista".

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