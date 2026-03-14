Corteo a Roma, bruciata foto di Trump e l'immagine di una bandiera Usa

ROMA, 14 MAR - Nel corso del corteo a Roma per dire "no al referendum, no alla guerra e no al governo" alcuni manifestanti, all'inizio di via Cavour, hanno bruciato due cartelloni con la foto del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e l'immagine di una bandiera Usa. I ragazzi, nello stesso momento, hanno poi mostrato uno striscione con su scritto "Contro le aggressioni imperialiste, difendere Cuba socialista".