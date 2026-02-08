Giornale di Brescia
Corteo a Milano, denunce per manifestazione non autorizzata e travisamento

MILANO, 08 FEB - Manifestazione non autorizzata e travisamento: sono le accuse con cui sono stati denunciati almeno tre dei sei manifestanti portati ieri in Questura dopo gli scontri avvenuti alla fine del corteo contro le Olimpiadi, e poi rilasciati. I sei sarebbero cinque milanesi, di cui due donne, e un torinese vicino al centro sociale Askatasuna che ha ricevuto anche un foglio di via da Milano.

MILANO

