Cortei Pro Pal a Torino, interrogatori precautelari per 20 giovani

TORINO, 04 FEB - Si sono aperti stamani al Palazzo di giustizia di Torino gli interrogatori precautelari per una ventina di giovani e giovanissimi indagati per episodi avvenuti durante le manifestazioni Pro Pal, contro la guerra e contro il governo Meloni che si sono svolte nel capoluogo piemontese fra il settembre e il novembre dello scorso anno. La procura ha chiesto misure cautelari e restrittive. Tra le vicende prese in esame dagli inquirenti figura anche l'irruzione nella sede del quotidiano La Stampa. Alcuni degli indagati figurano in collettivi studenteschi autonomi che gravitano nell'orbita di Askatasuna.

TORINO

