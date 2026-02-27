Giornale di Brescia
Corte Suprema israeliana mette in stand-by le restrizioni per le Ong

GERUSALEMME, 27 FEB - La Corte Suprema israeliana ha messo in stand-by le disposizioni del governo che di fatto rappresentavano restrizioni all'operatività di diverse Ong nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Con questa decisione viene pertanto concessa una proroga alle organizzazioni internazionali che avevano rifiutato di allinearsi alle nuove richieste delle autorità israeliane per permettere di continuare a lavorare in tali territori.

Argomenti
GERUSALEMME

